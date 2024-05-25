Gökten yağanlar hayrete düşürdü! Gören toplamak için yarıştı kimse ne olduğunu bilmiyor: Bölge halkı çağrı yaptı

Sağanak yağışın etkili olduğu Muş'ta dolu yağdı. Ancak dolu ile birlikte yağan cisimleri gören anlam veremedi. Erimeyen top şeklindeki cisimleri vatandaşlar toplamak için adeta yarışa girdi. Bilinmeyen cisim herkesin oldukça dikkatini çekti. Ateşe tutulduğunda erimeyen küçük top şeklindeki cisimler için bölge halkı yetkililere inceleme çağrısında bulundu.

Giriş Tarihi: 25.05.2024 18:27 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 18:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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