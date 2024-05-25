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Gökten yağanlar hayrete düşürdü! Gören toplamak için yarıştı kimse ne olduğunu bilmiyor: Bölge halkı çağrı yaptı

Sağanak yağışın etkili olduğu Muş'ta dolu yağdı. Ancak dolu ile birlikte yağan cisimleri gören anlam veremedi. Erimeyen top şeklindeki cisimleri vatandaşlar toplamak için adeta yarışa girdi. Bilinmeyen cisim herkesin oldukça dikkatini çekti. Ateşe tutulduğunda erimeyen küçük top şeklindeki cisimler için bölge halkı yetkililere inceleme çağrısında bulundu.

Giriş Tarihi: 25.05.2024 18:27 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 18:27
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Gökten yağanlar hayrete düşürdü! Gören toplamak için yarıştı kimse ne olduğunu bilmiyor: Bölge halkı çağrı yaptı

Muş'ta etkili olan yağışlarda dolu ile birlikte bilinmeyen ve erimeyen cisimler görenleri şaşkına çevirdi. Kızılağaç Beldesinde etkili olan yağmur, kısa sürede doluya dönüştü.

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Gökten yağanlar hayrete düşürdü! Gören toplamak için yarıştı kimse ne olduğunu bilmiyor: Bölge halkı çağrı yaptı

Ancak bu sırada dolunun arasına karışan ve yere düştüğünde erimeyen garip cisimler dikkat çekti. Sabah uyandıklarında evin etrafında erimeyen farklı cisimleri gören vatandaşlar, bu olayın uzmanlar tarafından incelenmesini istediler.

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Gökten yağanlar hayrete düşürdü! Gören toplamak için yarıştı kimse ne olduğunu bilmiyor: Bölge halkı çağrı yaptı

Etkili olan yağışların ardından dolu ile birlikte tanımlanmayan cisimlerin de yağdığını söyleyen Nimet Tekin isimli vatandaş şöyle konuştu:

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Gökten yağanlar hayrete düşürdü! Gören toplamak için yarıştı kimse ne olduğunu bilmiyor: Bölge halkı çağrı yaptı

"Geçen sabah kalktığımızda evin etrafında doluya benzer cisimleri gördük. Başta dolu sandık ancak dikkatli baktığımızda dolu olmadığını anladık. Çocuklarla beraber toplamaya başladık. Baktık yabancı bir cisim. Doluya benzer ama yabancı bir cisim. Bunun incelenmesini istiyoruz" dedi.

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Gökten yağanlar hayrete düşürdü! Gören toplamak için yarıştı kimse ne olduğunu bilmiyor: Bölge halkı çağrı yaptı

Muş'a plastik dolunun yağdığını söyleyen Abdullah Tekin ise, "Akşama doğru dolu yağışı etkili oldu. Ondan sonra doluya benzer cisimler bulduk. Bu cisimlerin doluya benzediğini, fakat doludan farklı olarak erimediğini tespit ettik" şeklinde konuştu.