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Yeni müfredat neler getiriyor? Çocukları nasıl etkileyecek?

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 25.05.2024 14:06
Okullarda müfredat değişiyor. Milli Eğitim Bakanlığı uzun süredir üzerinde çalışılan yeni müfredat taslağını kamuoyu ile paylaşmıştı. Talim Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı. Peki yeni müfredatla neler değişecek? Çocukları nasıl etkileyecek? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş’ın konuğu olan eğitimci-yazar Süleyman Deledioğlu verdi.
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Yeni müfredat neler getiriyor?
Yeni müfredat neler getiriyor?
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