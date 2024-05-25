25 Mayıs 2024, Cumartesi
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Yeni müfredat neler getiriyor? Çocukları nasıl etkileyecek?
Okullarda müfredat değişiyor. Milli Eğitim Bakanlığı uzun süredir üzerinde çalışılan yeni müfredat taslağını kamuoyu ile paylaşmıştı. Talim Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı. Peki yeni müfredatla neler değişecek? Çocukları nasıl etkileyecek? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş’ın konuğu olan eğitimci-yazar Süleyman Deledioğlu verdi.