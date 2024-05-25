Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu sayısı 8’e yükseldi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasındaki gizli tanığın iddiaları üzerine Ankara Emniyeti'nde soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir komiser daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 8'e yükseldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN