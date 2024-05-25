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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu sayısı 8’e yükseldi

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 25.05.2024 13:26
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasındaki gizli tanığın iddiaları üzerine Ankara Emniyeti'nde soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir komiser daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 8'e yükseldi.
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Soruşturmada yeni gelişme! Tutuklu sayısı 8’e yükseldi
Soruşturmada yeni gelişme! Tutuklu sayısı 8’e yükseldi
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