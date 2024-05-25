25 Mayıs 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'İsrail'e baskı sürecek' mesajı: Ticareti durdurma konusunda iş dünyasıyla beraberiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan DEİK Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan İsrail'in üzerindeki baskıyı sürdüreceklerin ifade ederken "Ticareti durdurmada iş dünyasıyla beraberiz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ekonomideki son gelişmeleri de değerlendirirken enflasyonla mücadele konusunda kararlı bir şekilde çalıştıklarını ve Türk ekonomisinin rayında ilerlediğini vurguladı. Erdoğan ayrıca Türk lirasına yoğun bir ilginin olduğunun altını çizerken "Döviz kuru üzerinden korku salanların senaryoların gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.