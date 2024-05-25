Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'İsrail'e baskı sürecek' mesajı: Ticareti durdurma konusunda iş dünyasıyla beraberiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan DEİK Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan İsrail'in üzerindeki baskıyı sürdüreceklerin ifade ederken "Ticareti durdurmada iş dünyasıyla beraberiz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ekonomideki son gelişmeleri de değerlendirirken enflasyonla mücadele konusunda kararlı bir şekilde çalıştıklarını ve Türk ekonomisinin rayında ilerlediğini vurguladı. Erdoğan ayrıca Türk lirasına yoğun bir ilginin olduğunun altını çizerken "Döviz kuru üzerinden korku salanların senaryoların gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.