İran'ın "Akıncı İHa" açıklaması! Bahçeli: Türkiye'nin bildiğini İran'dan öğrenecek değiliz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Ülkü Ocakları Kızılcahamam Kampı'nda soruları yanıtladı. Devlet Bahçeli, İran’ın Akıncı İHA ile ilgili açıklamalarına yönelik olarak, “Türkiye'nin bildiğini İran'dan öğrenecek değiliz. Bu kadar Türkiye düşmanlığı sağlığa zararlı” ifadelerini kullandı. Başıboş köpek sorununa dair Bahçeli, “Çözüm üretmek için Meclis'te ele alınacak.” derken asgari ücret artışı olur mu? sorusuna “Artışa ilişkin bir şey gelirse destekleriz” dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

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