İran'da dost görünümlü "post kavgası" mı? İran'ın yeni "Reisi" kim olacak? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi arkasında birçok soru işaretini bıraktı. Bölgedeki dengeleri değiştirecek olan kazanın sabotaj mı yoksa gerçekten kaza mı olduğu tartışılırken İran'da yeni seçilen aday da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İran'da dost görünümlü "post kavgası" mı? İran'da kim, kimin kuyusunu kazıyor? İran'ın yeni "Reisi" kim olacak? Satır Arası programına katılan Gazeteci Yusuf Alabarda, Siyaset Bilimci Prof. Dr. Burak Küntay ve Stratejist Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu…