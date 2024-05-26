26 Mayıs 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İran'da dost görünümlü "post kavgası" mı? İran'ın yeni "Reisi" kim olacak? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi arkasında birçok soru işaretini bıraktı. Bölgedeki dengeleri değiştirecek olan kazanın sabotaj mı yoksa gerçekten kaza mı olduğu tartışılırken İran'da yeni seçilen aday da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İran'da dost görünümlü "post kavgası" mı? İran'da kim, kimin kuyusunu kazıyor? İran'ın yeni "Reisi" kim olacak? Satır Arası programına katılan Gazeteci Yusuf Alabarda, Siyaset Bilimci Prof. Dr. Burak Küntay ve Stratejist Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu…