26 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

İran'da dost görünümlü "post kavgası" mı? İran'ın yeni "Reisi" kim olacak? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.05.2024 00:13
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi arkasında birçok soru işaretini bıraktı. Bölgedeki dengeleri değiştirecek olan kazanın sabotaj mı yoksa gerçekten kaza mı olduğu tartışılırken İran'da yeni seçilen aday da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İran'da dost görünümlü "post kavgası" mı? İran'da kim, kimin kuyusunu kazıyor? İran'ın yeni "Reisi" kim olacak? Satır Arası programına katılan Gazeteci Yusuf Alabarda, Siyaset Bilimci Prof. Dr. Burak Küntay ve Stratejist Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu…
İran’da dost görünümlü post kavgası mı?
İran'da dost görünümlü "post kavgası" mı?
ANKA 3: Sadece dostları görür!
ANKA 3: Sadece dostları görür!
Kamuda yapay zeka dönemi başlıyor!
Kamuda yapay zeka dönemi başlıyor!
Başkan Erdoğan’dan ’İsrail’e baskı sürecek’ mesajı
Başkan Erdoğan'dan 'İsrail'e baskı sürecek' mesajı
İşte o helikopterin maketi! Canlı yayında analiz
İşte o helikopterin maketi! Canlı yayında analiz
İran’ın Akıncı İHA açıklaması! Bahçeli’den flaş sözler
İran'ın "Akıncı İHA" açıklaması! Bahçeli'den flaş sözler
Yeni müfredat neler getiriyor?
Yeni müfredat neler getiriyor?
Soruşturmada yeni gelişme! Tutuklu sayısı 8’e yükseldi
Soruşturmada yeni gelişme! Tutuklu sayısı 8’e yükseldi
Başkan Erdoğan İstanbul’da!
Başkan Erdoğan İstanbul'da!
Ülkü ocakları ve MHP’ye ithamlar ayağımızın altında
"Ülkü ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altında"
Seçil Erzan mahkemede neler anlattı?
Seçil Erzan mahkemede neler anlattı?
Reisi sonrası süreç nasıl işleyecek?
Reisi sonrası süreç nasıl işleyecek?
Daha Fazla Video Göster