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Yerli üretim için hazırlıklar başladı! Tanesi 100 bin Euro

AA
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Giriş: 23.10.2021 12:19
Kapadokya'da sıcak hava balonu üretimi yapan firmalar, yüzde 100 yerli üretim için kolları sıvadı. Balon üretimi yapan firmanın yönetim kurulu başkanı Halis Aydoğan, "Kumaşlarımız yurt dışından ithal ediliyor. Yıl sonuna kadar kumaşı da yerli imkanlarla yaparak tamamı ülkemizde üretilen yerli balon üretmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Bir firmanın üretim ve bakım müdürü Ahmet Erdil ise, "Türkiye'de üretilen kumaşta testlerin son aşamasına geçtik. Yabancı firmalara göre daha kaliteli kumaş üretildi" dedi.
Yerli üretim için hazırlıklar başladı! Tanesi 100 bin Euro
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