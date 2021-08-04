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Yangın fırsatçıları fiyatları yükseltti! Peki bunun cezası ne kadar?

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Giriş: 04.08.2021 14:55
Pandemi döneminde maske fiyatlarını 3’e katlayan fırsatçılar şimdi de yangınlardaki ihtiyaç listesine gözünü dikti. Ürünlere fahiş zamlar yapıldı. Gelişmeleri değerlendiren Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Ciğerlerimiz yanıyor, milletçe üzgünüz bununla mücadele etmek istiyoruz. Ama süreçte fiyat vurguncuları, dolandırıcılar ve siyasi çıkar güdenler ortaya çıkıyor. Bu konu çok önemli ve ulusal bir konu ve burada siyaset yapılmamalı. Bu ülke insanları koruyan kanunlar var ve bu ürünlerin her biri için 114 bin lira ceza kesilir.” ifadelerini kullandı.
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