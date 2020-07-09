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Uzman isim değerlendirdi: Altın fiyatlarında yön yukarı görünüyor
Türk halkının en çok kullandığı yatırım aracı altında "Altın fiyatları ne olacak", "Altın yükselecek mi", "Altın düşecek mi" gibi sorulara yanıt aranırken Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Öztürk, A Para yayınında altın fiyatlarını değerlendirdi. Öztürk, reel faizin negatif tarafta olmasının altına talebi artırdığını belirterek, "Reel faizlerin negatif tarafta olması altının fırsat maliyeti olmadığını gösterir" dedi. Uzman isim, ABD-Çin arasındaki artan gerilimin, pandeminin getirdiği risklerin ve altın bazlı BYF'lere rekor girişin altındaki yükselişi desteklediğini ifade ederek, "Altın fiyatlarında yön yukarı görünüyor" dedi.