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Uzman isim değerlendirdi: Altın fiyatlarında yön yukarı görünüyor

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Giriş: 09.07.2020 12:08
Güncelleme:09.07.2020 18:06
Türk halkının en çok kullandığı yatırım aracı altında "Altın fiyatları ne olacak", "Altın yükselecek mi", "Altın düşecek mi" gibi sorulara yanıt aranırken Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Öztürk, A Para yayınında altın fiyatlarını değerlendirdi. Öztürk, reel faizin negatif tarafta olmasının altına talebi artırdığını belirterek, "Reel faizlerin negatif tarafta olması altının fırsat maliyeti olmadığını gösterir" dedi. Uzman isim, ABD-Çin arasındaki artan gerilimin, pandeminin getirdiği risklerin ve altın bazlı BYF'lere rekor girişin altındaki yükselişi desteklediğini ifade ederek, "Altın fiyatlarında yön yukarı görünüyor" dedi.
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