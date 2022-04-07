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Ucuz et satışı başladı! Bakan Vahit Kirişci, Başkan Erdoğan'ın talimatını duyurdu

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Giriş: 07.04.2022 23:58
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TRT'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda vatandaşa müjdeli bir haber veren Bakan Kirişci, "Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde bugün itibarıyla et satışlarımız başlamış durumda." dedi. Ayrıca Kirişci, Türkiye'nin tarım politikasına ilişkin, "Bu yıl 1 milyon hektarlık alanı üretime yeniden kazandıracağız" şeklinde konuştu.
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