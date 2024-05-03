Üç aylık enflasyon oranları açıklandı! Emekli ve memurların maaş artışı ne kadar olacak?

Üç aylık enflasyon oranları açıklandı. Memur ve emekli maaşları temmuzda ne kadar olacak? Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN