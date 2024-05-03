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Üç aylık enflasyon oranları açıklandı! Emekli ve memurların maaş artışı ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 03.05.2024 11:24
Üç aylık enflasyon oranları açıklandı. Memur ve emekli maaşları temmuzda ne kadar olacak? Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen anlattı.
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