Bayram ikramiyeleri ne zaman yaracak? Emeklinin zam oranı ne olacak?

Emekliler için hem ikramiye tarihi bekleniyor hem de zam oranlarının kaç olacağı merak ediliyor. Peki bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emeklinin zam oranı ne olacak? Refah payı ne kadar olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN