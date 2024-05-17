17 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Bayram ikramiyeleri ne zaman yaracak? Emeklinin zam oranı ne olacak?

Bayram ikramiyeleri ne zaman yaracak? Emeklinin zam oranı ne olacak?

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.05.2024 10:15
Emekliler için hem ikramiye tarihi bekleniyor hem de zam oranlarının kaç olacağı merak ediliyor. Peki bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emeklinin zam oranı ne olacak? Refah payı ne kadar olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Emeklinin zam oranı ne olacak?
Emeklinin zam oranı ne olacak?
İhracat Turkuvaz’da masaya yatırılıyor!
İhracat Turkuvaz’da masaya yatırılıyor!
Kamuda tasarruf dönemi resmen başladı!
Kamuda tasarruf dönemi resmen başladı!
Emeklinin gözü temmuzda!
Emeklinin gözü temmuzda!
Kripto varlıklara ilişkin yasa teklifi Meclis’te!
Kripto varlıklara ilişkin yasa teklifi Meclis'te!
Vergi kacağına sıkı takip!
Vergi kacağına sıkı takip!
Altın fiyatları yükselecek mi?
Altın fiyatları yükselecek mi?
Refah payı ne kadar olacak? Rakam verdi
Refah payı ne kadar olacak? Rakam verdi
Yaş çay alım fiyatına ilişkin yeni açıklama
Yaş çay alım fiyatına ilişkin yeni açıklama
Asgari ücrete ara zam olacak mı?
Asgari ücrete ara zam olacak mı?
Vergi kaçakçılığı Maliye’nin radarında
Vergi kaçakçılığı Maliye'nin radarında
Akaryakıtta yeni dönem
Akaryakıtta yeni dönem
Daha Fazla Video Göster