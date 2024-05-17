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İhracat Turkuvaz’da masaya yatırılıyor! Bakan Bolat da zirveye katılacak

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 17.05.2024 09:44
Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi bugün Turkuvaz Medya Merkezi Konferans Salonu'nda Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ile A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in açılış konuşmasından sonra, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Güngör ve Doğaner'in sorularını özel oturumda yanıtlayacak.
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