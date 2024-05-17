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Kamuda tasarruf dönemi resmen başladı! 3 yıl süreyle yeni hizmet binası alınmayacak

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 17.05.2024 09:18
Kamuda tasarrufu dönemi resmen başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan tasarruf tedbirleriyle birlikte birçok alanda harcamalar kısıtlandı. Peki tasarruf tedbirleri neleri kapsıyor? İşte detaylar...
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