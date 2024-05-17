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Merkez Bankası'ndan son dakika enflasyon ve dolar tahmini! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.05.2024 12:01
Merkez Bankası 2024 yılı Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi verilerini açıkladı. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki dönemde yüzde 44,16 iken, bu dönemde yüzde 43,64 olarak güncellendi. Yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi ise 40,01 TL'den 38,78 TL'ye geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuyla ilgili değerlendirmede bulunurken, "Programımızın olumlu sonuçları enflasyon beklentilerine de yansıyor." dedi.
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