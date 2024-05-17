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Turkuvaz Medya'da ihracat zirvesi! Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan flaş açıklamalar

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Giriş: 17.05.2024 11:35
Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi bugün Turkuvaz Medya Merkezi Konferans Salonu'nda Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ile A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in açılış konuşmasından sonra, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Güngör ve Doğaner'in sorularını özel oturumda yanıtladı. Bakan Bolat burada yaptığı açıklamada İsrail ile durdurulan ticaretle ilgili "2 Mayıs'tan beri ticaret yok. İsrail ambargo nedeniyle sıkıntı çekiyor." dedi.
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