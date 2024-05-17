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Kripto para düzenlemesi Meclis'te! Kripto yasası ile neler değişecek?

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 17.05.2024 11:41
Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifi 19 maddeden oluşuyor. Kripto yasası ile neler değişecek, kanun teklifini sektör nasıl değerlendirdi? Merak edilen detayları A Haber canlı yayınına konuk olan kripto varlık yöneticisi Demir Aksoy anlattı.
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