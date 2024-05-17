17 Mayıs 2024, Cuma
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Kripto para düzenlemesi Meclis'te! Kripto yasası ile neler değişecek?
Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifi 19 maddeden oluşuyor. Kripto yasası ile neler değişecek, kanun teklifini sektör nasıl değerlendirdi? Merak edilen detayları A Haber canlı yayınına konuk olan kripto varlık yöneticisi Demir Aksoy anlattı.