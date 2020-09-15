Türkiye karşıtı Moody’s ve gerçekler! Faruk Erdem A Haber'de anlattı

Dünya ekonomileri daralırken ve Türkiye diğer ülkelerden pozitif ayrışırken Moody’s bunları görmezlikten geldi. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dünya ekonomileri daralırken ve Türkiye diğer ülkelerden pozitif ayrışırken Moody's bunları görmezlikten geldi. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.