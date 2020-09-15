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Türkiye karşıtı Moody’s ve gerçekler! Faruk Erdem A Haber'de anlattı

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Giriş: 15.09.2020 10:16
Güncelleme:15.09.2020 10:22
Dünya ekonomileri daralırken ve Türkiye diğer ülkelerden pozitif ayrışırken Moody’s bunları görmezlikten geldi. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dünya ekonomileri daralırken ve Türkiye diğer ülkelerden pozitif ayrışırken Moody's bunları görmezlikten geldi. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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