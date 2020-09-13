Türkiye'nin ekonomisine saldırmak isteyen lobilerin yeni maşası Moody's! İşte 6 maddede Türkiye gerçeği

2. TÜRKİYE İKİNCİ ÇEYREKTE HEM OECD HEM DE AB'DEN DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTERDİ

Dünyanın dev ekonomileri 2. çeyrekte rekor seviyelerde daralırken Türkiye ekonomisi alınan tedbirler ve atılan adımlarla karamsar tabloların aksine dünyanın devlerine nazaran yurt içi piyasalara ümit veren iyi bir sonuç aldı. Ekonomistlerin bütün dünyada koronavirüs pandemisi dolayısıyla en fazla etkilenmesini beklediği 2. çeyreğe ilişkin büyüme verisinde Türkiye'nin 9,9 daraldığı açıklandı.

2. çeyrekte özellikle ABD, yüzde 31,7 İngiltere yüzde 22,8, İspanya yüzde 22,1, Fransa yüzde 19,2, İtalya yüzde 17,3, Portekiz yüzde 16,5 daralma yaşayarak dikkat çekti. Türkiye ise aynı dönemde yüzde 10'un altında daralarak özellikle ortalama yüzde 14,1 daralma yaşayan AB ve ortalama yüzde 10,9 daralma yaşayan OECD'den daha iyi bir performans gösterdi.

3. KEŞİFLER TÜRKİYE'NİN UZUN VADEDE BORÇLANMA İHTİYACINI AZALTACAK

Tarihler 21 Ağustos'u gösterdiğinde, Başkan Erdoğan Karadeniz'de Türkiye'nin 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulduğunu açıkladı. Erdoğan, "Bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır" dedi.

Bu doğal gaz keşfinin aynı zaman 2020 yılında bütün dünyada şimdiye kadar yapılan en büyük ikinci keşif olduğu bildirilirken, gazın ekonomik değeri yaklaşık 70 milyar dolar olduğunu açıklandı.

Uzmanlar bu keşifle ve Karadeniz-Akdeniz'de muhtemel diğer keşiflerin Türkiye'nin uzun vadede borçlanma ihtiyacını azaltmasıyla Türk Lirası daha istikrarlı yapıya kavuşacağını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin yıllık olarak doğal gaz ithalatına ödediği tutarın 10-13 milyar dolar düzeyinde olduğu düşünüldüğünde 320 milyar metreküplük 70 milyar dolar değerindeki doğal gazın cari dengeye önemli ölçüde katkı yapacağını vurgulandı.