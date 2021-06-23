23 Haziran 2021, Çarşamba
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Trafik sigortasında yeni dönem! Trafik sigortasında tazminatlara standart geldi
Mahkemeler farklı kararları veremeyecek, hak kaybı yaşanmayacak, vatandaş mağdur olmayacak. Tazminat işlemleri çabuk sonuçlanacak vatandaş mağdur olmayacak. Mahkemelerin yükü azalacak hesaplama yöntemini sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu belirleyecek. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem amlı yayında aktardı.