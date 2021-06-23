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Trafik sigortasında yeni dönem! Trafik sigortasında tazminatlara standart geldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.06.2021 10:52
Güncelleme:23.06.2021 10:53
Mahkemeler farklı kararları veremeyecek, hak kaybı yaşanmayacak, vatandaş mağdur olmayacak. Tazminat işlemleri çabuk sonuçlanacak vatandaş mağdur olmayacak. Mahkemelerin yükü azalacak hesaplama yöntemini sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu belirleyecek. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem amlı yayında aktardı.
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