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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den A Para'ya özel açıklamalar

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Giriş: 28.10.2021 22:22
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, A Para'da yayınlanan Ekonomi Masası programında soruları yanıtladı. Bu sene çiftçiye yönelik desteklerin artacağını belirten Bakan Pakdemirli, "Bütçemizle 26 milyar TL'lik bir destek öngörüyoruz" ifadelerini kullanırken, buğdayla ilgili çalışmaların yapıldığını, dış ticaret tedbirlerinin alındığını ifade eden Bakan Pakdemirli, "Üretici dostu alım uygulamalarımız devam edecek.Çiftçimiz üretmeye devam etsin, fiyatta memnun etmeye devam edeceğiz." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’den A Para’ya özel açıklamalar
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den A Para'ya özel açıklamalar
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