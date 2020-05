Son dakika: Rekabet Kurulu fahiş fiyat artışı yapan 29 firmayı ifşa etti |Video

Son dakika haberi... Rekabet Kurulu, içlerinde zincir marketlerin de bulunduğu 29 teşebbüs hakkında 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nu ihlal edip, etmediklerinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlattı. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında anlattı.

Son dakika haberi... Rekabet Kurulu, içlerinde zincir marketlerin de bulunduğu 29 teşebbüs hakkında 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nu ihlal edip, etmediklerinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlattı.

Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında anlattı.

Rekabet Kurulu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, içlerinde zincir marketlerin de bulunduğu 29 teşebbüs hakkında 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nu ihlal edip, etmediklerinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı. Açıklamada Rekabet Kurumu'nun, corona virüs salgını başladığından beri fiyat artışları ve arz zincirindeki birtakım piyasa aksaklıklarına dair uyarı ve inceleme duyurularında bulunduğu belirtilip, şöyle denildi:



"Bu bağlamda, bugünkü kararın yaklaşık bir ayı bulan bir süre zarfında yapılan analizlere göre gıda ve temizlik/hijyen ürünlerinin üretim ve ticareti ile iştigal eden teşebbüslerden bazılarının özellikle fahiş fiyat artışı davranışlarının rekabet hukukunu ihlal eder nitelikte olabileceğine dair ciddi ölçüde kanaate varıldığı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, kurulun bu süreçteki yaklaşımından söz konusu soruşturmayı normal süreçlerden daha hızlı tamamlayacağı çıkarımı yapılabilir. Salgın sürecinin Ramazan ayı ile birleşmesinin de kurul kararını tetikleyen faktörlerden biri olabileceği tahmini de yanlış olmayacaktır. Kurulun ayrıca zincir marketlere ilişkin yürüyen bir sektör incelemesi olduğu da bilinmektedir."



Karar metninde yer alan teşebbüs unvanları ise şöyle: