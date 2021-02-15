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Son dakika: Markette şartlar değişiyor! Alışverişin kuralları nasıl değişecek?

A Haber
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Giriş: 15.02.2021 09:49
Güncelleme:15.02.2021 10:05
Son dakika haberi... Bakanlığın taslak yönetmeliğinde, organize perakendeciliğin geleneksel perakendeciliğin aleyhine yarattığı olumsuzluğun giderilmesi amacıyla düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Peki alışverişin şartları nasıl değişecek? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Bakanlığın taslak yönetmeliğinde, organize perakendeciliğin geleneksel perakendeciliğin aleyhine yarattığı olumsuzluğun giderilmesi amacıyla düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Peki alışverişin şartları nasıl değişecek? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

MARKETTE ŞARTLAR DEĞİŞİYOR

- PERAKENDE YASA TASARISI BUGÜN KABİNE'DE GÖRÜŞÜLEBİLİR
- ZİNCİR MARKETLERDE ELEKTRONİK ÜRÜNLER SATILAMAYACAK
- MARKETLER MOBİLYA SATIŞI YAPAMAYACAK
- ÜRÜNLER İNTERNET SİTELERİNDE SATILABİLECEK
- ZİNCİR MARKETLER PAZAR GÜNÜ SAAT 11'DEN ÖNCE AÇILMAYACAK
- ZİNCİR MARKETLERDE TÜTÜN MAMULLERİNİN SATIŞINA SINIRLAMA GELECEK
- ESNAF TEDARİK VE DAĞITIM KOOPERATİFLERİ KURABİLECEK
- ÜRETİCİ VEYA TEDARİKÇİDEN ÜRÜN TALEBİNİ DOĞRUDAN ETKİLEMEYEN BEDEL İSTENMEYECEK
- HIZLI TÜKETİM MALLARINA İLİŞKİN ÖDEMELER 30 GÜNDE YAPILACAK

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