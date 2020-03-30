Son dakika: Emeklileri merakla beklediği tarih belli oldu! İşte bayram ikramiyelerinin hesaplara yatağı zaman |Video

Son dakika haberi: Emeklileri merakla beklediği tarih belli oldu! Milyonlarca emeklinin 2020 bayram ikramiyelerinin hesaplara yatağı zaman açıklandı. 1000 liralık Ramazan Bayramı ikramiyeleri nisan ayında yatacak olan emeklilerin tümüne ise 4 gün içerisinde ikramiyeleri yatırılmış olacak. Peki kim ne zaman ikramiyelerini alacak? Yeni emekli ikramiye alabilecek mi? İşte merak edilen tüm bu soruların yanıtını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.

Son dakika haberi: Emeklileri merakla beklediği tarih belli oldu! Milyonlarca emeklinin 2020 bayram ikramiyelerinin hesaplara yatağı zaman açıklandı. 1000 liralık Ramazan Bayramı ikramiyeleri nisan ayında yatacak olan emeklilerin tümüne ise 4 gün içerisinde ikramiyeleri yatırılmış olacak. Peki kim ne zaman ikramiyelerini alacak? Yeni emekli ikramiye alabilecek mi? İşte merak edilen tüm bu soruların yanıtını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.