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Son dakika: Emeklileri merakla beklediği tarih belli oldu! İşte bayram ikramiyelerinin hesaplara yatağı zaman |Video
Son dakika haberi: Emeklileri merakla beklediği tarih belli oldu! Milyonlarca emeklinin 2020 bayram ikramiyelerinin hesaplara yatağı zaman açıklandı. 1000 liralık Ramazan Bayramı ikramiyeleri nisan ayında yatacak olan emeklilerin tümüne ise 4 gün içerisinde ikramiyeleri yatırılmış olacak. Peki kim ne zaman ikramiyelerini alacak? Yeni emekli ikramiye alabilecek mi? İşte merak edilen tüm bu soruların yanıtını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.
Son dakika haberi: Emeklileri merakla beklediği tarih belli oldu! Milyonlarca emeklinin 2020 bayram ikramiyelerinin hesaplara yatağı zaman açıklandı. 1000 liralık Ramazan Bayramı ikramiyeleri nisan ayında yatacak olan emeklilerin tümüne ise 4 gün içerisinde ikramiyeleri yatırılmış olacak. Peki kim ne zaman ikramiyelerini alacak? Yeni emekli ikramiye alabilecek mi? İşte merak edilen tüm bu soruların yanıtını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.
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