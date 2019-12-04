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04.12.2019

Son dakika: Emekli maaşı zamları belli oldu

Enflasyon rakamlarının ortaya çıkmasıyla birlikte emeklilerin alacağı zam oranı da belli oldu. 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon Yeni Ekonomi Programı'ndaki ve Merkez Bankası'nın yüzde 12'lik TÜFE tahminine göre yüzde 6.65 olacak. Bu tahmine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6.65 artıştan yararlanacak, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 1.65 enflasyon farkıyla yüzde 5.65'e ulaşacak. TAKVİM Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, emeklilerin alacağı zam oranlarını hesapladı. Detaylar video haberimizde…

Faruk Erdem bugünkü SABAH Gazetesi'ndeki köşesinde emeklilere yapılacak zamla ilgili yazı kaleme aldı. İşte Faruk Erdem'in 'Emekliye 5 aylık zam ve fark" başlıklı yazısı:

aklaşık 15.3 milyon emekli ve memuru ilgilendiren enflasyon verileri netleşmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayı enflasyonunu açıkladı emeklilerin ve memurların 5 aylık zamları da ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) Kasım'da aylık bazda yüzde 0.38 yükseldiğini açıkladı. Temmuz-Kasım enflasyonu böylece yüzde 5.71 çıktı.

NELER DEĞİŞTİ?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyecek. Maaşlara 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme gereğince yüzde 4 artış ve ayrıca bu yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa aşan kısım fark solarak ödenecek. Şimdi dün açıklanan enflasyon verilerinden yola çıkarak emeklilerin ve memurların bu gelişmeye göre zam oranlarına detaylı olarak bakalım.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ: SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyon kadar oluyor. Dün açıklanan veriyle birlikte bu gruptaki emeklilerimizin 5 aylık zamları netleşmiş oldu. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.71 oldu. Bu rakamın üzerine Aralık enflasyon eklenecek. Aralık enflasyonu sıfır çıksa bile emekliler için 5.71'lik oran kesinleşmiş oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ: Kamuda çalışan yaklaşık 3 milyon memur ile 2 milyon memur emeklisi için ise enflasyon oranı fark anlamı taşıyor. Memurlar ve Memur emeklileri toplu sözleşmeyle belirlenen yüzde 4 oranındaki zamlarını Ocak'ta alacaklar. Ancak eğer 6 aylık enflasyon yüzde 5'i aşarsa aşan kısımda ek olarak verilecek. 5 aylık enflasyona baktığımızda bile fark alacakları kesinleşmiş oldu. Buna Aralık enflasyonu eklendiğinde fark daha da artabilecek. Son gelen veriye göre memurların ve emekli memurların 5 aylık zamları yüzde 4.71'e ulaştı.

OCAK'TA NE OLACAK?

Enflasyon tahminleri de zam oranlarına ilişkin ipuçları veriyor. 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon Yeni Ekonomi Programı'ndaki ve Merkez Bankası'nın yüzde 12'lik TÜFE tahminine göre yüzde 6.65 olacak. Bu tahmine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6.65 artıştan yararlanacak, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 1.65 enflasyon farkıyla yüzde 5.65'e ulaşacak

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