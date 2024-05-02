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Mevduata stopaj düzenlemesi! Oranlarda değişiklik oldu

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 02.05.2024 10:54
Son dakika ekonomi haberleri… Mevduatta stopaj oranlarında değişik oldu. Mevduatta daha önce vergi indirim yapılmıştı bunun süresi dolmuştu Bunlar zaman zaman uzatıldı. Türk lirasına olan ilgiyi arttırmak için adımlar atılmıştı. Şimdi mevduatta stopaj oranlarında değişik oldu. Gelişmeyi A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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Mevduata stopaj düzenlemesi!
Mevduata stopaj düzenlemesi!
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