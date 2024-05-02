02 Mayıs 2024, Perşembe
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Avrupa'nın en büyüğüne Türk imzası! Kalyon Holding enerjide arz güvenliğini sağlayacak projeye start verdi
Kalyon Holding, Avrupa'nın enerjide arz güvenliğini sağlayacak olan kritik öneme sahip Karadeniz-Podişor Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nde ilk boruyu toprağa indirdi. 308 kilometre uzunluğunda olacak hat 2025 yılında tamamlanacak. Projenin 1200 kişiye istihdam sağlayacağı öğrenilirken, Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu "Türk müteahhitlik ve mühendislik gücünü yurtdışına taşımış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.