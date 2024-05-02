Fed sabit tuttu, altın yükseldi!  Bitcoin piyasasında ne bekleniyor? Altın ve dolarda tahminler değişti mi?

ABD merkez bankası Fed faiz kararını açıkladı. Politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Piyasalar nasıl etkilendi? Altın, dolar ve Bitcoin piyasasında tahminler değişti mi? Piyasalarda ne bekleniyor? Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN