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Fed sabit tuttu, altın yükseldi!  Bitcoin piyasasında ne bekleniyor? Altın ve dolarda tahminler değişti mi?

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 02.05.2024 11:25
ABD merkez bankası Fed faiz kararını açıkladı. Politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.  Piyasalar nasıl etkilendi? Altın, dolar ve Bitcoin piyasasında tahminler değişti mi? Piyasalarda ne bekleniyor? Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
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