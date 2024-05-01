Yunanistan artık 10 ada için kapıda vize verecek! Ekspres vize uygulamasını genişletme kararı aldı

Yunanistan, Türk vatandaşlarına 5 Ege adası için başlattığı ekspres vize uygulamasını genişletme kararı aldı. Türkler bugünden itibaren 10 adayı bu vize türüyle ziyaret edebilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer’in konuğu olan seyahat acentesi işletmecisi Ahmet Çelik anlattı.

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