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Yunanistan artık 10 ada için kapıda vize verecek! Ekspres vize uygulamasını genişletme kararı aldı

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 01.05.2024 16:00
Yunanistan, Türk vatandaşlarına 5 Ege adası için başlattığı ekspres vize uygulamasını genişletme kararı aldı. Türkler bugünden itibaren 10 adayı bu vize türüyle ziyaret edebilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer’in konuğu olan seyahat acentesi işletmecisi Ahmet Çelik anlattı.
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