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Tavuk etine ihracat kısıtlaması! Tavuk fiyatları düştü mü?

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 02.05.2024 12:13
Son zamanlarda artan beyaz et fiyatları Ticaret Bakanlığını harekete geçirmiş kanatlı et ihracatına kısıtlama getirilmişti. Peki bu kısıtlama fiyatlara nasıl yansıdı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan TUKONFED Hukuk Kurulu Üyesi Dr. Mücahit Saraçlı değerlendirdi.
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