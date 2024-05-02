02 Mayıs 2024, Perşembe
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Tavuk etine ihracat kısıtlaması! Tavuk fiyatları düştü mü?
Son zamanlarda artan beyaz et fiyatları Ticaret Bakanlığını harekete geçirmiş kanatlı et ihracatına kısıtlama getirilmişti. Peki bu kısıtlama fiyatlara nasıl yansıdı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan TUKONFED Hukuk Kurulu Üyesi Dr. Mücahit Saraçlı değerlendirdi.