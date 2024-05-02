Kamuda tasarrufta yerinde denetim! Harcamalar inceleme altında olacak

Kamuda tasarruf paketinin detayları belli olmaya başladı. Alınan bilgilere göre önemli değişikliklerden biri harcamaların yerinde denetimi için hazırlık yapıldığı yönünde. Daha fazla ayrıntıyı A Haber editörü Arzu Fidanverdi anlattı.

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