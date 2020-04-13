Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu: Türkiye’nin IMF kredisine ihtiyacı yok | Video

Corona virüs salgını ile ekonomileri zarar gören birçok ülke, IMF’den kredi almak zorunda kaldı. Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, IMF’nin kredi uygulamasını A Para yayınında değerlendirdi. Türkiye’nin IMF’den kredi alıp almaması konusunu da değerlendiren Aslanoğlu, “Türkiye’nin IMF kredisine ihtiyacı yok” ifadelerini kullandı.