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Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu: Türkiye’nin IMF kredisine ihtiyacı yok | Video
Corona virüs salgını ile ekonomileri zarar gören birçok ülke, IMF’den kredi almak zorunda kaldı. Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, IMF’nin kredi uygulamasını A Para yayınında değerlendirdi. Türkiye’nin IMF’den kredi alıp almaması konusunu da değerlendiren Aslanoğlu, “Türkiye’nin IMF kredisine ihtiyacı yok” ifadelerini kullandı.
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