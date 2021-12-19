Perde Arkası - Osmanlı döneminde yabancı para operasyonları

Yabancı paralar Türk topraklarında yüzlerce yıldır farklı durumlara sebep oluyor. Avrupa ve Asya arasındaki ticaretin köprüsü olan Osmanlı Devleti, bir ithalat ihracat merkezi olarak pek çok farklı paraya da ev sahipliği yaptı. O paralar pek çok farklı krizi de neden oldu. Osmanlı'da döviz ne gibi etkiler bıraktı? Detaylar perde arkası haberimizde...

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