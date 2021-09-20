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Otokar’ın yeni zırhlıları TSK’nın hizmetinde! Göreve hazırlar

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Giriş: 20.09.2021 09:07
Türkiye’nin zırhlı araç üreticilerinden OTOKAR, geliştirdiği askeri araçlarla yurt içinde ve dışında yeni görevler bekliyor. OTOKAR Genel Müdürü Serdar Görgüç, savunma sanayisindeki ihtiyaçları karşılamak için 5 tondan 40 tona kadar çeşitlilik gösteren paletli ve tekerlekli araçlar ürettiklerini söyledi.
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