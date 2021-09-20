Otokar’ın yeni zırhlıları TSK’nın hizmetinde! Göreve hazırlar

Türkiye’nin zırhlı araç üreticilerinden OTOKAR, geliştirdiği askeri araçlarla yurt içinde ve dışında yeni görevler bekliyor. OTOKAR Genel Müdürü Serdar Görgüç, savunma sanayisindeki ihtiyaçları karşılamak için 5 tondan 40 tona kadar çeşitlilik gösteren paletli ve tekerlekli araçlar ürettiklerini söyledi.