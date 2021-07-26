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Muhalefetin otoyol ve köprü yalanı çöktü! Taahhüdün üzerinde araç geçti

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Giriş: 26.07.2021 09:02
Kamu-özel sektör işbirliği ile gerçekleştirilen projeler ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Muhalefetin araç sayıları ve verilen ödeme garantisi konusundaki yalan balonu da söndü. YİD'ler garanti edilen araç sayısının üstünde bir geçişe imza attı. Zamandan, yakıttan tasarruf sağlandı, emilasyon azaldı. İşte yeni köprü ve otoyollarla ilgili çarpıcı rakamlar.
Muhalefetin otoyol ve köprü yalanı çöktü!
Muhalefetin otoyol ve köprü yalanı çöktü!
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