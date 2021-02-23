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Merkez Bankası'nın döviz rezervleri ne kadar?

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Giriş: 23.02.2021 14:22
Güncelleme:23.02.2021 14:26
CHP’nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la ilgili karalama kampanyalarına sert yanıt veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemizin pek çok kazanımının altında Berat Bey’in imzası vardır. Bunu başardığı için kuduruyorlar, çıldırıyorlar” dedi. Başkan Erdoğan, Merkez Bankası’nın rezervleri ile ilgili olarak da, “Döviz rezervi 132 milyar dolara kadar çıktı. Ondan sonra bir düşüşle 95’e indik. Biz yeniden 132’ye de çıkarız 200’e de çıkarız” diye konuştu. İşte son yıllardaki Merkez Bankası'nın döviz rezervleri...
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