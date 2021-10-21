Merkez Bankası faizi 2 puan indirdi! Merkez Bankası’nın faiz kararı piyasalara nasıl yansıdı? Altın, Dolar, Euro…

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası faiz indirimine gitti. TCMB, bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekmişti. Bugün yapılan toplantıda alınan karar ile Merkez Bankası 2 puan daha indirime gitti. MB'nin faiz kararı ne anlama geliyor? Stratejist Cüneyt Paksoy ve Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, A Haber canlı yayınında kararı değerlendirdi.

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