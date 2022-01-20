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Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Piyasaların merakla beklediği haber! Gözler kritik kararda

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Giriş: 20.01.2022 09:36
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman | Yurt içi piyasalar, bugün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararına odaklandı. Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'den yüzde 14 seviyesine çekilmişti.
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