Memur ve memur emekli zammı ne kadar oldu? | 3600 Ek Gösterge talebi karşılık buldu

Son dakika ekonomi haberi... Memur ve memur emeklisine 2022'de yüzde 12, 2023'te yüzde 14 zam yapılacak. Sözleşme ikramiyesi 135 liradan 400 liraya çıktı. Peki memur ve emekli maaşlarında tüm farklı meslekler için bekar, evli maaş farkları 2022 ve 2023'te nasıl şekillenecek? Öğretmen, polis ve doktor maaşları ne kadar oldu? Kim ne kadar maaş alacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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