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Memur ve memur emekli zammı ne kadar oldu? | 3600 Ek Gösterge talebi karşılık buldu

A Haber
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Giriş: 24.08.2021 09:34
Son dakika ekonomi haberi... Memur ve memur emeklisine 2022'de yüzde 12, 2023'te yüzde 14 zam yapılacak. Sözleşme ikramiyesi 135 liradan 400 liraya çıktı. Peki memur ve emekli maaşlarında tüm farklı meslekler için bekar, evli maaş farkları 2022 ve 2023'te nasıl şekillenecek? Öğretmen, polis ve doktor maaşları ne kadar oldu? Kim ne kadar maaş alacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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Kim ne kadar maaş alacak?
Kim ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı
Memur ve emekli zammı
Süreç nasıl işleyecek?
Süreç nasıl işleyecek?
Memura 2022’de yüzde 12 zam
Memura 2022’de yüzde 12 zam
Memur maaş zammı belli oldu
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