13 Ekim 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Kriz medyası neden milli ekonomiye saldırıya geçti? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi

Kriz medyası neden milli ekonomiye saldırıya geçti? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.10.2020 16:06
Güncelleme:13.10.2020 16:23
Koronavirüs salgını küresel ekonomiyi esir alırken Türkiye sağlık sektöründe gösterdiği başarıyı ekonomide de gösterdi ve her alanda vatandaşının yanında olarak destek vererek süreci başarılı şekilde devam ettirdi. TÜİK verilerine göre; ekonomide olumlu gelişmeler yaşandığı rakamlarla ortadayken kriz medyası manşetlerinden ekonomiye karşı saldırıya geçti. Peki kriz medyası kimden talimat aldı? TÜİK rakamları neden itibarsızlaştırılıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yorumladı.

Faruk Erdem, "Türkiye'de bir muhalefet etme biçimi gelişti. Devlet kurumları üzerinden muhalefet etme alışkanlığı başladı. Kurumları itibarsızlaştırarak ne amaçlanıyor? Bu kuruma saldırarak orada çalışan insanlara da saldırıyorsunuz. TÜİK açıkladığı rakamlar istatistik biliminin rakamları. Sanayi rakamları açıklandı. Gözünüz var ama görmüyorsunuz. Nisan ve mayıs aylarında her yer kapalıydı. Ancak haziran ile birlikte bir normalleşme başladı. Talep hızlandı üretim başladı." dedi.

"DEVLET KURUMUNA DÜŞMANLIK"

Erdem, "Haziran ve temmuzda ortaya çıkan rakamlara bakarsanız dükkanlar çalıştı, sanayi çalıştı ve böylece sanayi üretimi de yükseldi. Bu rakamları açıklayan kurumun rakamlarına 'böyle olmaz' demek o devlet kurumuna olan düşmanlığı gösteriyor. OECD'nin açıkladığı rakamlara bile itiraz ettiler. İçinde özel sektör olduğu Türkiye Bankalar Birliği'nin kredi kartı ile ilgili açıkladığı rakamları bile kabul etmediler" diye konuştu.

Kriz medyası neden milli ekonomiye saldırıya geçti?
Kriz medyası neden milli ekonomiye saldırıya geçti?
Manşet üzerinden algı oyunları!
Manşet üzerinden algı oyunları!
“Her şey kötü” ittifakı devrede!
“Her şey kötü” ittifakı devrede!
Sanayide çarklar dönüyor
Sanayide çarklar dönüyor
Türkiye'de bir ilk! Bakan duyurdu: Üretimine başlayacağız
Türkiye'de bir ilk! Bakan duyurdu: Üretimine başlayacağız
Bakan Albayrak’tan Oruç Reis Paylaşımı
Bakan Albayrak’tan Oruç Reis Paylaşımı
Temmuz dönemi işsizlik oranı
Temmuz dönemi işsizlik oranı
MB hamlesi ne anlama geliyor?
MB hamlesi ne anlama geliyor?
Türkiye'nin en büyüğü! Dünyada ilk sıralarda
Türkiye'nin en büyüğü! Dünyada ilk sıralarda
Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali üretime başladı
Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali üretime başladı
Araç sahipleri doluya dikkat!
Araç sahipleri doluya dikkat!
Elektrik faturası nasıl düşürülür?
Elektrik faturası nasıl düşürülür?
Daha Fazla Video Göster