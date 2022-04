Kırmızı et kasapta ne kadar? İşte güncel et fiyatları…

Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ucuz et satışına başladı. Fiyatlar market ortalamalarının yüzde 15-20 altında. A Haber ekipleri son durumu bölgelerden aktardı. Et ve Süt Kurumu ve kasap arasında ne kadar fiyat farkı var? Marketle arada ne kadar fark var? Kırmızı ete sabit fiyat uygulanır mı? Et ve Süt Kurumu’nda kıyma 83 TL, kuşbaşı 92 TL’ye satılıyor. Kıymada 43 TL'lik fark var. Et ve Süt Kurumu’nda 83 TL, kasapta 125 TL’ye satılıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

