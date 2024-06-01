01 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Ekonomide büyüme sürüyor! İlk çeyrek büyüme yüzde 5,7

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.06.2024 19:33
Piyasalar için önemli bir verdi geldi bugün ayın son gününde. TÜİK, 2024 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 büyüme kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "hedefimize kararlı adımlara ilerliyoruz" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ekonomide büyüme sürüyor!
Ekonomide büyüme sürüyor!
Beyaz ette fahiş zamma ceza yağdı!
Beyaz ette fahiş zamma ceza yağdı!
Bayram ikramiyeleri maaşla birlikte mi yatacak?
Bayram ikramiyeleri maaşla birlikte mi yatacak?
Havyarının kilosu 2 bin 500 dolardan satılıyor
Havyarının kilosu 2 bin 500 dolardan satılıyor
Malatya’da “kırmızı elmas’ hasadı başladı
Malatya’da “kırmızı elmas’ hasadı başladı
Kurban pazarlarında sıkı pazarlıklar başladı
Kurban pazarlarında sıkı pazarlıklar başladı
Edirne’de arpa hasadı başladı
Edirne’de arpa hasadı başladı
Coğrafi tescilli Hasanağa enginarında rekolte yarıya düştü
Coğrafi tescilli Hasanağa enginarında rekolte yarıya düştü
Faydaları saymakla bitmeyen pirinç şöhret yolunda
Faydaları saymakla bitmeyen pirinç şöhret yolunda
Tavşanlı Hayvan Pazarı’nda satışlar başladı
Tavşanlı Hayvan Pazarı'nda satışlar başladı
Emlak vergisini ödemek için son gün!
Emlak vergisini ödemek için son gün!
Bayram ikramiyesi ne zaman hesapta? Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?
Bayram ikramiyesi ne zaman hesapta? Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?
Daha Fazla Video Göster