01 Haziran 2024, Cumartesi
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Ekonomide büyüme sürüyor! İlk çeyrek büyüme yüzde 5,7
Piyasalar için önemli bir verdi geldi bugün ayın son gününde. TÜİK, 2024 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 büyüme kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "hedefimize kararlı adımlara ilerliyoruz" dedi.