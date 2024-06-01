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Bayram ikramiyeleri maaşla birlikte mi yatacak? Emekliler bayram ikramiyelerini bekliyor

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 01.06.2024 16:20
Kurban Bayramı yaklaşıyor. Emeklilerin merak ettiği konu ise bayram ikramiyeleri ile maaşlar beraber yatıp yatmayacağı. Bakanlık, aylık ödemeler ile ikramiyeyi birleştirme kararı alırsa, emekliler hesaplarında 10-14 haziran arasında çifte ödeme görecek. İşte detaylar…
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