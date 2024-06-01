Bayram ikramiyeleri maaşla birlikte mi yatacak? Emekliler bayram ikramiyelerini bekliyor

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Emeklilerin merak ettiği konu ise bayram ikramiyeleri ile maaşlar beraber yatıp yatmayacağı. Bakanlık, aylık ödemeler ile ikramiyeyi birleştirme kararı alırsa, emekliler hesaplarında 10-14 haziran arasında çifte ödeme görecek. İşte detaylar…

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