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Kurbanlık alırken bu detaylara dikkat

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 02.06.2024 13:38
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık ve Gömeç Ziraat Odaları Başkanı Hasan Baysal, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık satın alacak vatandaşların dikkat etmesi gerekenlere dikkat çekti.
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