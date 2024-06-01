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Beyaz ette fahiş zamma ceza yağdı! Cezalar tezgaha nasıl yansıdı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 01.06.2024 16:56
Beyaz et fiyatı 3-4 ayda 52 liradan 150 liranın üzerine çıktı. Rekabet Kurumu fahiş fiyat yasağına uymayan firmalara 1,2 milyar lira para cezası kesti. Peki cezalar tezgahlara nasıl yansıdı? İşte uzmanından yanıtları…
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