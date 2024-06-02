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Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? Refah payı olacak mı? 5 aylık enflasyon oranı belli oluyor

İHA
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Giriş: 02.06.2024 12:05
Güncelleme:02.06.2024 12:05
Mayıs ve haziran enflasyon rakamları sonrası 6 aylık memur enflasyon farkı kesinleşecek. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş ise 4 aylık enflasyon oranlarını ve yarın açıklanacak mayıs enflasyonunu değerlendirdi.
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