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3 ay asgari ödeme yapılan kart kapatılacak mı? İletişim Başkanlığı’ndan o iddiaya yalanlama

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.06.2024 16:17
"3 ay peş peşe sadece asgari ödeme' yapan kredi kart sahibinin kartının kullanıma kapatılacağı" iddialarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. İddiaların doğru olmadığı vurgulandı, "piyasaların işleyişini bozabilecek spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz." denildi.
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3 ay asgari ödeme yapılan kart kapatılacak mı?
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