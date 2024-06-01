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Havyarının kilosu 2 bin 500 dolardan satılıyor

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 01.06.2024 15:55
Havyarının kilosu 2 bin 500 dolardan satılan Mersin balığı için Amasya’da üretim seferberliği ilan edildi. Son iki yılda 20 binden fazla üretilip Karadeniz Bölgesi'ndeki akarsulara dağıtılan bu balık türü için bu yılki üretim miktarı 95 bini buldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, doğal yaşam alanlarında sayılarının artırılması için sularla buluşturduğu balıkları tek tek numaralandırıp takibini yaptırıyor.
Havyarının kilosu 2 bin 500 dolardan satılıyor
Havyarının kilosu 2 bin 500 dolardan satılıyor
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