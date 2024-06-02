02 Haziran 2024, Pazar
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Bayram ikramiyeleri maaşlarla birlikte yatar mı? Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Milyonların maaş hesabı değişti
Kurban Bayramı yaklaşıyor. Emeklilerin merak ettiği konu ise bayram ikramiyeleri ve maaşların beraber yatıp yatmayacağı. Bakanlık, aylık ödemeler ile ikramiyeyi birleştirme kararı alırsa, emekliler hesaplarında 10-14 Haziran arasında çifte ödeme görecek. İşte detaylar...