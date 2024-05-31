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Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü! TÜİK verileri açıkladı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 31.05.2024 10:53
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. GSYH 2024 yılı birinci çeyrek ilk tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,7 arttı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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