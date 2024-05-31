Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü! TÜİK verileri açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. GSYH 2024 yılı birinci çeyrek ilk tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,7 arttı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

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